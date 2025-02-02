Пазл плана Путина сложился 2 Игорь Эйдман

2.02.2025, 14:42

2,850

Игорь Эйдман

Стал понятен механизм проведения этой «спецоперации».

В интервью Reuters спецпредставитель Трампа Келлог выступил за проведение в Украине президентских и парламентских выборов до конца 2025 года. Как рассказали источники Reuters, Келлог и другие чиновники США в последние дни говорят, что выборы в Украине могут стать частью соглашения о перемирии с Россией.

Очевидно, что именно Путин, постоянно говорящий о «нелегитимности» Зеленского, обусловил обязательным проведением выборов возможность начала переговоров с Украиной.

Я писал здесь несколько дней назад, что Кремль хочет использовать имитацию переговорного процесса для дестабилизации и раскола украинского общества, скинуть таким образом Зеленского и создать политический хаос в Украине, который подорвет ее волю к сопротивлению.

Теперь пазл окончательно сложился, стал понятен механизм проведения этой спецоперации. Путин хочет с помощью Трампа заставить Украину перед началом переговоров объявить о проведении выборов (и в довесок, вероятно - амнистию российской агентуре), а дальше в ходе предвыборной борьбы попытается устроить хаос в тылу противника. На Зеленского будут нападать, с одной стороны патриоты, готовые продолжать войну до победы, а с другой - всякие новокупленные Арестовичи и оживишаяся старая агентурная сеть. Кремль рассчитывает на то, что в украинском обществе и армии начнется раскол и деморализация. Мобилизованные и добровольцы массово попытаются возвратиться домой, раз «война закончена», а власть ослаблена и дискредитирована.

В этой ситуации Путин или попытается привести к власти свою марионетку, или (что скорее) вновь ударит военной силой по расколотой и деморализованной стране, чтобы добиться своей истиной цели - капитуляции Украины.

Это и есть план «мирных переговоров» по Путину.

PS. Подрывная работа российской агентуры под видом какого-то подковерного «мирного процесса» не прекращалась во время войны ни на минуту. Только один факт - Абрамович до сих пор регулярно бывает в Киеве (знаю это от информированных людей). Однако то, что российский диктатор требует выборов в Украине и явно хочет скинуть Зеленского - алиби для украинского президента. Если бы Зеленский мог сдать Украину Кремлю, Путин наоборот старался бы всеми средствами сохранить его у власти.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com