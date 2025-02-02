В Курской области ликвидировали вице-губернатора РФ 6 2.02.2025, 14:53

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Сергей Ефремов

Топ-чиновник был награжден орденом донецких боевиков «герой ДНР».

В Курской области ликвидировали высокопоставленного российского чиновника, который пошел на войну добровольцем и даже получил звание «героя ДНР».

Им оказался вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, пишет УНИАН.

Он был командиром добровольческого отряда «Тигр», сформированного летом 2022 года на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Ефремов был награжден орденом донецких боевиков «герой ДНР».

По информации российских пабликов, автомобиль Ефремова подорвался на мине. Также «задвохсотился» еще один российский офицер. По версии Z-пабликов, они «возвращались с боевого задания».

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