Россия отправляет на штурм солдат на костылях 1 2.02.2025, 15:13

Британская разведка раскрыла детали.

Военное командование России отправляет на штурм позиций украинских войск раненых оккупантов. Более того, часто на боевые задания отправляют даже захватчиков на костылях.

Таким образом РФ пытается разгрузить свою медицинскую систему. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

Практика, когда командование РФ отправляет на боевые задания раненых оккупантов, стала более распространенной в последнее время. В частности, британская разведка упоминает о том, что 20-я общевойсковая армия РФ сформировала штурмовые группы из раненых и направила их на штурм украинских позиций.

При этом раненые оккупанты часто возвращаются к выполнению боевых задач в Украине с незаживающими ранами и даже на костылях. Также в британской разведке подчеркнули, что российское командование широко использует такую практику, чтобы не терять личный состав в перегруженной медицинской системе.

Такие действия командования путинской армии уменьшает нагрузку на военно-медицинскую систему РФ и увеличивает возможности оккупационных подразделений отслеживать и использовать раненых военнослужащих для выполнения заданий против Украины. При этом в британской разведке добавили, что отсутствие надлежащей медицинской помощи в отдаленных от линии фронта учреждениях обусловливает необходимость переноса административной и медицинской нагрузки обратно в воинские части.

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