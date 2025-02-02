Белорус нашел у себя редкую старинную купюру

Белорус нашел у себя редкую старинную купюру5
- 2.02.2025, 15:21
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Купят ли ее коллекционеры?
Недавно в редакцию «Онлайнер» обратился читатель, который нашел у себя любопытную старую банкноту и захотел узнать, что это за деньги и имеют ли они коллекционную ценность. Журналисты передали снимки нумизмату, и вот что удалось выяснить.
Перед нами стокоруновая купюра Чехословакии образца 1961 года. На аверсе банкноты изображены рабочий и крестьянка, на реверсе — панорама Праги с Карловым мостом.
Как пояснил эксперт, такие банкноты действительно собирают, но стоимость зависит от серии и состояния.
«Существуют редкие серии, например R и ѳX, у которых разные водяные знаки. Особую ценность представляют купюры с марками на банкноте. Однако в данном случае не имеет смысла долго оценивать — серия X в хорошем состоянии (XF и выше) торгуется в диапазоне 3—15 долларов. Судя по фото, состояние этой купюры — Fine (F), что означает заметный износ, сгибы и потертости. В таком виде она стоит от 1 до 3 долларов максимум», — рассказал специалист.
Таким образом, с коллекционной точки зрения эта банкнота не является редкостью, но для любителей истории может представлять интерес как артефакт ушедшей эпохи.