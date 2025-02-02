Белорус нашел у себя редкую старинную купюру 5 2.02.2025, 15:21

5,912

Купят ли ее коллекционеры?

Недавно в редакцию «Онлайнер» обратился читатель, который нашел у себя любопытную старую банкноту и захотел узнать, что это за деньги и имеют ли они коллекционную ценность. Журналисты передали снимки нумизмату, и вот что удалось выяснить.

Перед нами стокоруновая купюра Чехословакии образца 1961 года. На аверсе банкноты изображены рабочий и крестьянка, на реверсе — панорама Праги с Карловым мостом.

Как пояснил эксперт, такие банкноты действительно собирают, но стоимость зависит от серии и состояния.

«Существуют редкие серии, например R и ѳX, у которых разные водяные знаки. Особую ценность представляют купюры с марками на банкноте. Однако в данном случае не имеет смысла долго оценивать — серия X в хорошем состоянии (XF и выше) торгуется в диапазоне 3—15 долларов. Судя по фото, состояние этой купюры — Fine (F), что означает заметный износ, сгибы и потертости. В таком виде она стоит от 1 до 3 долларов максимум», — рассказал специалист.

Таким образом, с коллекционной точки зрения эта банкнота не является редкостью, но для любителей истории может представлять интерес как артефакт ушедшей эпохи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com