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В Пуховичском районе ГАИ остановила выпившего минчанина

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  • 2.02.2025, 15:49
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В Пуховичском районе ГАИ остановила выпившего минчанина

Неприятности оказались посерьезнее, чем вождение подшофе.

В Пуховичском районе Минской области недалеко от агрогородка Ситники милиция остановила машину. За рулем оказался 68-летний минчанин. Он был не трезв. Когда сотрудники попросили у него представить документы, стало понятно, что мужчину ждут более серьезные неприятности, чем наказание за вождение подшофе. Об этом рассказывают «Пухавіцкія навіны».

Происшествие произошло в октябре 2024-го. Когда мужчину остановили и попросили предоставить документы, он показал права. Оказалось, что документы не его. Удостоверение было выдано на имя другого человека. Однако в нем была изменена фотография и исправлена дата рождения.

— В ходе предварительного следствия обвиняемый пояснил, что после смерти своего брата обнаружил водительское удостоверение, на котором имелась его фотография, при этом своего водительского удостоверения никогда не имел, — рассказал заместитель прокурора Пуховичского района Дмитрий Михалкович. — В день, когда мужчину остановили сотрудники ГАИ, он распивал спиртные напитки, а потом решил отправиться на автомобиле сожительницы в магазин. Там же его и остановили сотрудники ОГАИ Пуховичского РОВД. При проверке документов мужчина предъявил поддельное водительское удостоверение.

На данный момент его дело направили в суд. Судить его будут по ч.1 ст. 380 УК (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов).

— Санкция ч.1 ст. 380 УК предусматривает, в том числе наказание в виде ареста до трех месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет, — отметил Дмитрий Михалкович. — [В данный момент] в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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