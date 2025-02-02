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«Вот это оборотная сторона»: россиянин показал, какую цену платит РФ за войну

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  • 2.02.2025, 15:52
  • 6,234
«Вот это оборотная сторона»: россиянин показал, какую цену платит РФ за войну

Поток цинковых гробов, который идет в город Подольск с украинских фронтов.

Житель российского города Подольска (Московская область) снял на видео последствия так называемой «СВО». В город идет нескончаемый поток цинковых гробов, пишет «Диалог.UA».

Мужчина зафиксировал на камеру своего телефона горы гробов около местной городской больницы. Видео состоит из трех роликов, которые были сняты 11 октября, а также 10 и 17 ноября 2024 года.

«Вот это оборотная сторона «СВО», ребят. Подольская городская больница. Кто хочет, подписывайте контракт… Новые поступления. Зато Авдеевку взяли, прикинь… Машина их (с «грузом 200» - ред.) постоянно здесь на углу стоит… Еще везде (реклама - ред.): «Подписывайте контракт», - отметил россиянин.

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