Под Белостоком прошел марш в честь дня рождения Кастуся Калиновского 2.02.2025, 16:11

Маршрут составил 26 километров – именно столько лет прожил национальный герой.

1 февраля в окрестностях Белостока состоялся KALINOSKISKI MARŠ 2025, приуроченный ко дню рождения Кастуся Калиновского. Участники мероприятия также почтили память других героев восстания 1863–1864 годов, передает «Радыё Свабода».

Марш провела организация «Рух» с партнерским участием Беларусской диаспоры Белостока, клуба исторической реконструкции Invictus 1863, Белостокской хоругви и «Беларусского дома».

Мероприятие началось в Городке, где когда-то ежегодно проводилось «Басовище», а сейчас – фестиваль «Тутака». С улицы Кастуся Калиновского участники пошли пешим маршем в сторону деревни Страшево.

В Страшево почтили память известного белорусского писателя и общественного деятеля Алексея Карпюка, который родился в этой деревне, а во время Второй мировой войны руководил партизанским отрядом им. Кастуся Калиновского.

Также активисты почтили память выдающегося белорусского военного и общественно-политического деятеля Николая Демидова, который родился в соседнем городке и был родственником Кастуся Калиновского. Возле придорожной часовни были возложены изображения деятелей вместе со свечами.

До деревни Мостовляны, где 2 февраля 1838 года и родился Кастусь Калиновский, активисты устроили автопробег.

Вместе с пешим маршем общее расстояние составило 26 километров – именно столько лет прожил национальный герой.

В Мостовлянах прошла торжественная часть мероприятия. Ее открыл Василий Калач и другие представители клуба Invictus 1863, ставшие на почетном карауле возле памятника, одетые в повстанческие мундиры.

Программу продолжила Екатерина Водоносова, которая прочитала собственное стихотворение, посвященное восстанию – «Косинерский бал».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com