Foreign Affairs: В глобальных конфликтах наступила новая эра 1 2.02.2025, 16:12

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Крупные корпорации поддерживают стороны, защищая критически важную цифровую инфраструктуру.

Помощь частных компаний украинской стороне в ходе войны с Россией говорит о наступлении новой эпохи в мировых войнах, пишет Foreign Affairs.

«Конфликт в Украине положил начало новой эпохе войн, в которой коммерческие компании, многие из которых американские, скорее всего, будут сами обеспечивать и защищать критически важную цифровую инфраструктуру», — пишет журнал.

В качестве примеров он приводит взаимодействие Киева со Starlink Илона Маска, благодаря чему украинские военные получили доступ к спутниковому интернету; с Microsoft, которая помогла перенести правительственные данные в свои облачные системы хранения (такую же помощь оказала Amazon Web Services); с Capella Space, HawkEye 360 и Maxar Technologies, которые предоставляют сделанные из космоса снимки мест боевых действий, и т. д.

Ни одна из этих компаний не производит оружие; тем не менее, они влияют на ситуацию на поле боя, поскольку предоставляют важнейшие цифровые услуги, отмечает FA.

В первые дни боевых действий Amazon Web Services, Microsoft и SpaceX, не имели возможности опереться на какой-либо предыдущий опыт участия компаний в глобальном конфликте. Они не руководствовались масштабными стратегиями или правительственными директивами, а принимали быстрые решения, которые часто основывались на прямых контактах с Киевом или Вашингтоном. Например, 24 февраля экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко обсуждал с директором по вопросам государственной трансформации в Amazon Web Services Лиамом Максвеллом, какую именно информацию с государственных серверов нужно перенести в облако.

Microsoft до конца 2025 года продолжит предоставлять бесплатные облачные услуги украинским госучреждениям. По оценке журнала, с начала военного конфликта корпорация оказала Киеву поддержку на сумму $500 млн, а SpaceX потратила более $80 млн на передачу и обслуживание терминалов Starlink.

В нынешнем конфликте важную роль сыграли личные отношения представителей правительства Украины и американских компаний, отмечает Foreign Affairs. В будущем условия поддержки крупных корпораций могут измениться, например, если следующий крупный конфликт развернется вокруг Тайваня в случае вторжения Китая. Тайбэй рассматривает планы по сохранению коммуникаций на случай нападения Китая, включая использование спутниковой связи. Однако желание Маска поддерживать Тайвань через Starlink, «похоже, невелико», пишет журнал: миллиардер называл остров «неотъемлемой частью Китая», также он хочет сохранить деловые связи с Пекином.

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