Какой алкоголь предпочитают белорусы 2 2.02.2025, 16:22

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Спрос на «чернила» в прошлом году упал.

Белстат рассказал, какие алкогольные напитки белорусы чаще всего употребляли в 2024-м. Если кратко: предпочтения изменились.

Больше всего в прошлом году в Беларуси было продано пива. При этом уровень потребления оказался практически таким же, как в 2023-м.

А вот коньяк и бренди наши люди стали покупать чаще. Рост – 108,4%. Еще лучше брали слабоалкогольные напитки.

Как показывает статистика, спрос на виноградные и плодовые вина в прошлом году упал. Такая же ситуация и с водкой: по сравнению с 2023-м продажи составили 96% – 7569 дал.

Интересно, что в общем объеме продаж водки доля продукции отечественного продукции стремительно приближается к 100%. Подобный расклад и по плодовым винам. А вот с виноградными ситуация иная: напитки отечественного производства занимают чуть более 60%.

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