Белорусские озимые оказались под угрозой 2 2.02.2025, 16:34

Из-за теплой зимы.

Впереди еще месяц зимы, а на полях в Беларуси озимые культуры — рожь и тритикале — уже входят в период подготовки к росту, что может быть опасным для них. Об этом сообщают белорусские аграрии, заметил «Белсат». Специалисты говорят про «расход сахаров», прогнозируют «очень много болезней» и отмечают, что морозы могут погубить часть посевов.

За неделю аномально теплой для января погоды в Беларуси зафиксировано почти 200 температурных рекордов. Было тепло как в марте. Уже начавшийся февраль тоже будет мягким — окажется на 1−1,5°C теплее нормы, которая составляет от −2°C на юго-западе до −6°C на северо-востоке страны. Обычно в третьем месяце зимы бывает не менее 10 оттепельных дней по северо-востоку, до 17 по юго-западу. В текущем году их будет немного больше.

Последствия теплой зимы могут серьезно отразиться на посевах. Сейчас нельзя сказать, что озимые в идеальном состоянии и перезимовывают, отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Примаченко.

«Потому что в южных регионах видим просыпание озимой ржи, растения начали вегетировать. Это касается и тритикалий. К сожалению, это не есть хорошо, потому что идет расход сахаров. Растения дышат и требуют к себе внимания», — рассказал Примаченко.

Учитывая полусонное состояние растений, скоро надо будет вносить удобрения. Однако если придут заморозки, которые прогнозируют в ближайшие недели, подкормка может обернуться гибелью культуры.

На данный момент, судя по погоде, ожидается, что будет ранняя весна, добавил ведущий агроном по защите растений агрокомбината «Ждановичи» Евгений Грук: «Это быстрые подкормки, ранний быстрый сев. Будет развиваться очень много болезней, вредителей. Будут планироваться три фунгицидные обработки, две инсектицидные».

На севере Беларуси тоже тревожная ситуация. Подробности рассказала старшая научная сотрудница Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси и кандидатка сельскохозяйственных наук Любовь Картавенкова. Она не помнит «за всю свою научную деятельность в институте», чтобы с начала зимы и до самого конца января была такая теплая и бесснежная погода.

«Если вдруг сейчас начнутся морозы, они навредят состоянию озимых культур, вплоть до гибели растений. Также не пойдут на пользу посевам и обильные снегопады. Растения не смогут полноценно дышать и начнут истощаться, если снежный покров достигнет более 20 сантиметров. А это означает, что весной аграриям придется пересеивать погибшие участки. Но, по данным синоптиков, в феврале не предвидится ни сильных минусовых температур, ни обильных снегопадов. Ночами прогнозируется до минус четырех, что не особо критично для озимых», — рассказала специалистка.

Окончательную же оценку сохранности посевов можно будет дать только во второй половине марта, а она, как показывает практика последних лет, может быть как морозной, так и снежной.

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