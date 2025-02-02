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На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии произошел пожар

  • 2.02.2025, 16:41
На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии произошел пожар
Фото: Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group

Пострадали шесть сотрудников.

На нефтеперерабатывающем заводе в городе Мартинес (штат Калифорния) произошел пожар, сообщает CBS со ссылкой на департамент здравоохранения округа Контра-Коста. Шесть сотрудников предприятия получили ранения, четверым понадобилась госпитализация.

НПЗ принадлежит компании Martinez Refining Company. Там сообщили, что возгорание началось в районе 14:00 1 февраля по местному времени (1:00 2 февраля по Минску). Спустя четыре часа огонь локализовали.

О причинах пожара пока не сообщается. По данным The Mercury News, огонь вспыхнул из-за утечки углеводородов.

На кадрах с места происшествия, которые сняли очевидцы, видны пламя и густые клубы дыма.

В связи с ЧП власти округа Контра-Коста выпустили предупреждение для жителей Мартинеса и ближайших населенных пунктов, призвав людей оставаться в закрытых помещениях, закрыть окна и двери, заткнуть щели в них влажными полотенцами, отключить кондиционеры, обогреватели и вентиляторы.

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