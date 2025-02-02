ОДКБ заявила про рост напряженности на западных границах Беларуси и РФ
- 2.02.2025, 16:45
В Организации пугают Лукашенко войсками НАТО.
ОДКБ заявила про рост напряженности на западных границах Беларуси и России. Подробности озвучили в пресс-службе Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
В Организации обратили внимание на то, что речь идет про значительное присутствие иностранных войск вблизи границ, интенсивности и масштабе учений, а также о наращивании военной активности. Согласно данным наблюдения, сопредельные территории оборудуют для оперативной перегруппировки войск НАТО.
«Военные отмечают санкции и агрессивную информационную кампанию как еще один элемент давления», - отметили в эфире телеканала.
Подчеркивается, что страны ОДКБ, куда входит и Беларуси, будут реагировать учениями и тренировками собственных сил на подобные угрозы.