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В матче чемпионата Нидерландов команда выпустила на поле 12 футболистов

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  • 2.02.2025, 17:17
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В матче чемпионата Нидерландов команда выпустила на поле 12 футболистов

Всего минута могла повлиять на результат поединка.

В матче 21-го тура чемпионата Нидерландов по футболу произошла скандальная ситуация с лишним игроком на поле.

Об этом сообщает Tribuna.com.

«Херенвен» принимал «Фортуну Ситтард», а на 88-й минуте хозяева вели в счете 2:1, когда тренер гостей решил провести двойную замену.

Риана Фоссо и Яспера Дальхауса должны были заменить Дарио Груич и Оуэн Джонсон. Новые игроки вышли, однако на скамейку пошел только Фоссо, тогда как Дальхаус остался на поле.

«Фортуна Ситтард» около минуты играла в большинстве и за это время успела заработать аут. После обращений тренерского штаба «Херенвена» Дальхаус покинул поле.

После розыгрыша аута гости заработали угловой, а его подачу голом завершил Родриго Гут, который спас для гостей ничейный результат – 2:2. «Фортуна Ситтард» прервала серию из трех поражений в национальном чемпионате.

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