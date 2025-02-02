«Если не уложить, то опускаются на глаза и мешают ресницам» 13 2.02.2025, 17:11

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Белоруска год живет с пересаженными бровями.

В прошлом году о белоруске Василисе Стоян узнала вся страна. В начале лета девушка показала, что сделала пересадку бровей. С тех пор прошел почти год. В конце января 2025-го Василиса продемонстрировала в TikTok, как спустя время выглядит итог процедуры, и поделилась минусами, с которыми столкнулась.

Ранее Василиса рассказывала журналистам, что в брови ей пересадили 800 графтов (элементов волосяной ткани с фолликулами волос). Их взяли с затылка. Через два месяца после процедуры графты прижились и «заработали» в обычном режиме, пишет «Зеркало».

— Как быстро летит время. Уже через месяц год, как я сделала пересадку бровей, — день назад сообщила девушка в TikTok по дороге на очередную процедуру. — А значит, можно удалить старый микроблейдинг (татуаж, выполненный мануальным способом. — Прим. ред.).

За неделю до этого в своем TikTok Василиса поделилась опытом того, как ей живется с пересаженными бровями. А точнее, минусами, с которыми она столкнулась. Правда, прежде чем начать их озвучивать, она сделала ремарку, что для человека, мечтавшего о бровях, «это не минусы, это просто издержки».

— Первое — волосы из зоны пересадки не такой длины, как ваша обычная, — начала она и перевела камеру на затылок, где видно, что небольшая часть волос короче ее основной. — Свои короткие волосы я заколола обычной заколкой. Если их отколоть, то <…> эстетики, конечно, мало. Второе — брови всегда требуют укладки. Я не шучу, что я 24/7 всегда нахожусь с гелем для бровей. Я сплю с гелем. Я просыпаюсь, умываюсь и сразу наношу гель. Брови всегда требуют укладки. Я не вижу в этом никакой проблемы. Для меня это не в нагрузку. Это как почистить зубы или умыть лицо.

Кроме того, отметила девушка, если она не укладывает брови гелем, то они опускаются на глаза и мешают ресницам.

— Ну и, конечно же, минус — это ваш хейт по поводу бровей, — поиронизировала она.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость процедуры по пересадке бровей — от 1100 до 2500 долларов.

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