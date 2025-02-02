закрыть
2 февраля 2025, воскресенье, 18:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рютте: НАТО должно помочь Украине стать сильнее

2
  • 2.02.2025, 17:13
  • 1,004
Рютте: НАТО должно помочь Украине стать сильнее
Марк Рютте

Задача Альянса — сделать так, чтобы россияне никогда не достигли своих целей.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что хотя и фронт в Украине «движется в неправильном направлении», Россия продвигается ценой больших потерь. Об этом сообщает Bild.

«Фронт движется в неправильном направлении. Но какой ценой? Россияне платят за это от 1,000 до 1,500 человек ежедневно, которые погибают или получают тяжелые ранения. И все же россияне не достигают своих целей. И наша задача — сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Поэтому нет: Украина не проигрывает. И мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее», - отметил Рютте.

По его словам, Запад не должен демонстрировать слабости, иначе Россия может что-то попробовать. Как она уже сделала это в Украине.

«Не будем наивными относительно Путина. Достаточно посмотреть на то, что произошло в Буче. Поэтому если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны гарантировать, что он никогда, никогда больше не сможет завоевать даже один квадратный километр Украины», - добавил он.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов