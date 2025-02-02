Рютте: НАТО должно помочь Украине стать сильнее 2 2.02.2025, 17:13

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Марк Рютте

Задача Альянса — сделать так, чтобы россияне никогда не достигли своих целей.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что хотя и фронт в Украине «движется в неправильном направлении», Россия продвигается ценой больших потерь. Об этом сообщает Bild.

«Фронт движется в неправильном направлении. Но какой ценой? Россияне платят за это от 1,000 до 1,500 человек ежедневно, которые погибают или получают тяжелые ранения. И все же россияне не достигают своих целей. И наша задача — сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Поэтому нет: Украина не проигрывает. И мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее», - отметил Рютте.

По его словам, Запад не должен демонстрировать слабости, иначе Россия может что-то попробовать. Как она уже сделала это в Украине.

«Не будем наивными относительно Путина. Достаточно посмотреть на то, что произошло в Буче. Поэтому если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны гарантировать, что он никогда, никогда больше не сможет завоевать даже один квадратный километр Украины», - добавил он.

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