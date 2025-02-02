закрыть
2 февраля 2025, воскресенье, 18:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На севере Беларуси уже проснулись медведи

5
  • 2.02.2025, 17:33
  • 1,724
На севере Беларуси уже проснулись медведи

Нескольких видели на поле в поисках корма.

В аномально теплую зиму рано вышли из спячки некоторые медведи, что может угрожать людям, живущим в сельской местности. Об этом изданию «Витебские вести» рассказала старшая преподавательница кафедры фундаментальной и прикладной биологии Витебского госуниверситета Елена Шаврова. Теплая погода влияет и на других животных.

Недавно в Городокском и Витебском районах заметили одновременно 5−6 медведей, кормящихся на одном поле. В такое время кормовая база более скудная, поэтому они могут заниматься хищничеством либо разорением пасек на приусадебных участках.

«Для любого живого существа нарушение его естественных биологических процессов всегда сказывается негативно, — подчеркнула Шаврова. — И если вернутся морозы, то животные и растения будут более уязвимы. Например, для некоторых прилетевших раньше времени птиц и растений похолодание и снегопады могут стать фатальными».

Специалистка рассказала, что в городе уже поют синицы — из-за естественного увеличения светового дня и нетипично высокой температуры воздуха «появляются характерные для периода размножения ритуалы». А ведь для воробьинообразных нехарактерна такая активность в это время года. В Минской области видели полевого жаворонка и лугового конька. То есть те виды, которые не должны в такое время зимовать в Беларуси.

В лесу у зайцев и лис на месяц раньше начался гон (брачные игры). Между тем зайцы-беляки в своей зимней окраске стали более уязвимы для хищников.

Зато для некоторых видов животных аномальные зимы хороши.

«Бобры в такое время года раньше были легкой добычей для хищников. Они очень хорошо плавают и ныряют, но на суше — неуклюжи и зачастую становились объектом охоты для волка. Но в этом году бобрам живется гораздо легче. Для косуль, оленей и лосей бесснежная зима переносится легче — питаться и передвигаться не так затруднительно, можно есть кору на деревьях и зеленую траву, пробивающуюся из земли», — рассказала Шаврова.

Ранее в Березинском заповеднике рассказывали, что местные медведи как залегли в ноябре-декабре, так и «спят спокойно», несмотря на аномальную зиму. Хотя и могут менять берлоги, если туда затечет вода.

Напомним, обычно медведи отдыхают в берлогах около пяти месяцев. Не так давно этих краснокнижных животных разрешили отстреливать в Беларуси.

За 20 лет популяция бурого медведя в Беларуси выросла более чем в три раза — с 100−200 особей до 700. Стали нередкими встречи белорусов с медведями. Чтобы обезопасить работников, которые проводят в лесах большую часть времени, в Госинспекции охраны животного и растительного мира разработали специальную памятку — советуют бить медведя в нос, если не удалось избежать близкого контакта.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов