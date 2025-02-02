На севере Беларуси уже проснулись медведи 5 2.02.2025, 17:33

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Нескольких видели на поле в поисках корма.

В аномально теплую зиму рано вышли из спячки некоторые медведи, что может угрожать людям, живущим в сельской местности. Об этом изданию «Витебские вести» рассказала старшая преподавательница кафедры фундаментальной и прикладной биологии Витебского госуниверситета Елена Шаврова. Теплая погода влияет и на других животных.

Недавно в Городокском и Витебском районах заметили одновременно 5−6 медведей, кормящихся на одном поле. В такое время кормовая база более скудная, поэтому они могут заниматься хищничеством либо разорением пасек на приусадебных участках.

«Для любого живого существа нарушение его естественных биологических процессов всегда сказывается негативно, — подчеркнула Шаврова. — И если вернутся морозы, то животные и растения будут более уязвимы. Например, для некоторых прилетевших раньше времени птиц и растений похолодание и снегопады могут стать фатальными».

Специалистка рассказала, что в городе уже поют синицы — из-за естественного увеличения светового дня и нетипично высокой температуры воздуха «появляются характерные для периода размножения ритуалы». А ведь для воробьинообразных нехарактерна такая активность в это время года. В Минской области видели полевого жаворонка и лугового конька. То есть те виды, которые не должны в такое время зимовать в Беларуси.

В лесу у зайцев и лис на месяц раньше начался гон (брачные игры). Между тем зайцы-беляки в своей зимней окраске стали более уязвимы для хищников.

Зато для некоторых видов животных аномальные зимы хороши.

«Бобры в такое время года раньше были легкой добычей для хищников. Они очень хорошо плавают и ныряют, но на суше — неуклюжи и зачастую становились объектом охоты для волка. Но в этом году бобрам живется гораздо легче. Для косуль, оленей и лосей бесснежная зима переносится легче — питаться и передвигаться не так затруднительно, можно есть кору на деревьях и зеленую траву, пробивающуюся из земли», — рассказала Шаврова.

Ранее в Березинском заповеднике рассказывали, что местные медведи как залегли в ноябре-декабре, так и «спят спокойно», несмотря на аномальную зиму. Хотя и могут менять берлоги, если туда затечет вода.

Напомним, обычно медведи отдыхают в берлогах около пяти месяцев. Не так давно этих краснокнижных животных разрешили отстреливать в Беларуси.

За 20 лет популяция бурого медведя в Беларуси выросла более чем в три раза — с 100−200 особей до 700. Стали нередкими встречи белорусов с медведями. Чтобы обезопасить работников, которые проводят в лесах большую часть времени, в Госинспекции охраны животного и растительного мира разработали специальную памятку — советуют бить медведя в нос, если не удалось избежать близкого контакта.

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