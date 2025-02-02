Генерал Назаров: В 2022 году Залужный предлагал наступать на Белгород
- 2.02.2025, 17:32
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Чтобы защитить Харьков.
Советник и консультант бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров рассказал ВВС, что в 2022 году Залужный предлагал провести операцию на территории РФ. Тогда, по его словам, речь шла о Белгородской области, чтобы лишить противника возможности бить по Харькову.
«Кстати, эта [Курская] операция не уникальна… Как возникла идея этого наступления? Еще когда был Залужный, в декабре 2022 года, на одном из совещаний, где присутствовал я, в аппарате СНБО, мы такие готовили предложения, и я в них лично участвовал… Я знаю точно, что Валерий Федорович на одном из заседаний в СНБО озвучил эти операции, которые фактически сейчас мы наблюдаем. Поскольку это уже происходит, я думаю, что это не тайна, мы можем об этом сказать…
Тогда в том варианте, который мы озвучивали, там шла речь о Белгородской области. Именно предлагались такие направления действий для того, чтобы создать очень серьезную угрозу сопернику», — рассказал генерал.
По словам Назарова, речь шла об окружении или блокировании Белгорода, чтобы лишить соперника возможности наносить удары по Харькову и создать угрозу северо-восточному флангу поставки материальных ресурсов для той группировки, которая действует на Донбассе.
Назаров добавил, что тогда эти планы не были реализованы, а Залужного после этого сняли с должности: «У меня сложилось впечатление, что они не заинтересовали никого. А потом началось то, что началось, и вот то, что мы видели на протяжении 2024 года».
По мнению генерала, украинская операция на Курщине была проведена успешно: «Если сравнивать с контрнаступлением 2023 года — она была проведена почти по всем канонам военного искусства. Был достигнут фактор внезапности. Это держалось в максимальной тайне до последнего дня. Было неожиданно для соперника не только с точки зрения тактических последствий, но и оперативных», — сказал он.
По его мнению, Курская операция привлекла собой имиджевые бонусы для ВСУ.