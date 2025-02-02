Трамп назвал Канаде способ избежать американских пошлин

Трамп назвал Канаде способ избежать американских пошлин17
- 2.02.2025, 17:39
- 5,950
Оттаве такой способ вряд ли понравится.
Канада должна стать «заветным» 51-м штатом США, заявил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Гораздо более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады — и никаких тарифов!» — написал он.
По его словам, США платят «сотни миллиардов долларов» за субсидирование Канады без какой-либо на то причины.
«Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», — убежден Трамп.
При этом Канада без огромных субсидий «перестанет существовать как жизнеспособная страна», уверен он.