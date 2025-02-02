Трамп назвал Канаде способ избежать американских пошлин 17 2.02.2025, 17:39

5,950

Дональд Трамп

Оттаве такой способ вряд ли понравится.

Канада должна стать «заветным» 51-м штатом США, заявил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Гораздо более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады — и никаких тарифов!» — написал он.

По его словам, США платят «сотни миллиардов долларов» за субсидирование Канады без какой-либо на то причины.

«Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», — убежден Трамп.

При этом Канада без огромных субсидий «перестанет существовать как жизнеспособная страна», уверен он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com