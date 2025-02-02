Еще один белорусский футболист может заиграть в Польше 2.02.2025, 18:14

Всеволод Садовский может подписать контракт с польской «Котвицей».

28-летний нападающий Всеволод Садовский может подписать контракт с польской «Котвицей» из Первой лиги, сообщает Meczyki.pl. Белорус проходит медицинское обследование, но пока не может официально заявлен из-за трансферного бана. Ожидается, что подписание вскоре состоится.

В прошлом сезоне Садовский сыграл 28 матчей за казахстанский «Ордабасы» во всех турнирах и забил 2 гола.

Летом 2023 года Садовский в составе «Ордабасы» играл в квалификации Лиги конференций против варшавской «Легии» и забил два гола польскому клубу.

Белорус может прийти на место бразильца Джонатана Джуниора, который перешел в другой польский клуб «Радомяк».

«Котвица» в этом году пока занимает 15-е место, имеет 17 очков в 19 встречах.

Напомним, что 28 января белорусский нападающий Герман Барковский стал игроком польской «Пущи» из Экстракляссы, сыграв свои первые минуты 2 февраля за новый клуб.

Теперь в Польше выступают четыре форварда из Беларуси. Ранее ими стали Илья Шкурин и Евгений Шикавка.

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