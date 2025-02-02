В мире рождается все больше близнецов

В мире рождается все больше близнецов2
- 2.02.2025, 18:21
В чем причина?
Несмотря на общее снижение рождаемости, количество близнецов, появившихся на свет, растет, пишет портал The Conversation.
Отмечается, что сейчас их рождается больше, чем когда либо, и тенденция к росту числа многоплодных беременностей сохраняется.
Такую динамику связывают с тем, что женщины начинают беременеть в более позднем возрасте и все шире используют различные методы лечения бесплодия.
Портал приводит статистику: примерно одна из 60 беременностей приводит к появлению на свет двоен, троен и даже шестерняшек. При этом около 60% близнецов рождается преждевременно, а это ведет к повышению риска осложнений и необходимости особого ухода за новорожденными.