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В мире рождается все больше близнецов

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  • 2.02.2025, 18:21
В мире рождается все больше близнецов

В чем причина?

Несмотря на общее снижение рождаемости, количество близнецов, появившихся на свет, растет, пишет портал The Conversation.

Отмечается, что сейчас их рождается больше, чем когда либо, и тенденция к росту числа многоплодных беременностей сохраняется.

Такую динамику связывают с тем, что женщины начинают беременеть в более позднем возрасте и все шире используют различные методы лечения бесплодия.

Портал приводит статистику: примерно одна из 60 беременностей приводит к появлению на свет двоен, троен и даже шестерняшек. При этом около 60% близнецов рождается преждевременно, а это ведет к повышению риска осложнений и необходимости особого ухода за новорожденными.

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