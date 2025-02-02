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Зеленский: Спецпосланник Трампа посетит Украину в ближайшее время

  • 2.02.2025, 18:27
Зеленский: Спецпосланник Трампа посетит Украину в ближайшее время

Визит Кита Келлога был отложен именно по юридическим причинам.

Будущий спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог вместе со своей командой «в ближайшее время» посетит Украину, контакты онлайн и по телефону уже ведутся. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.

«Я уверен, что они будут очень скоро в Украине. Для них это важно, и мы так договаривались и с президентом Трампом, что команды заработают больше, плотнее. Так оно и будет», – заявил он.

Президент Украины сообщил, что у него были сигналы от американской стороны, что эта команда будет в Украине «в ближайшее время».

По словам Зеленского, новый визит запланирован, но конкретной даты он пока не знает.

«Для нас важно, чтобы это произошло в ближайшие недели, ближайшие даты. Это для нас важно, я думаю, все это произойдет», – подытожил он.

Также Зеленский подтвердил, что визит Келлога был отложен именно по юридическим причинам. Ранее об этом сообщало министерство иностранных дел Украины и отмечало, что поездка должна пройти после инаугурации нового президента США.

Дипломатическое ведомство называло причиной перенесения визита американский Logan Act, запрещающий неуполномоченным лицам вести переговоры между США и другими государствами.

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