Зеленский: Спецпосланник Трампа посетит Украину в ближайшее время
- 2.02.2025, 18:27
Визит Кита Келлога был отложен именно по юридическим причинам.
Будущий спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог вместе со своей командой «в ближайшее время» посетит Украину, контакты онлайн и по телефону уже ведутся. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.
«Я уверен, что они будут очень скоро в Украине. Для них это важно, и мы так договаривались и с президентом Трампом, что команды заработают больше, плотнее. Так оно и будет», – заявил он.
Президент Украины сообщил, что у него были сигналы от американской стороны, что эта команда будет в Украине «в ближайшее время».
По словам Зеленского, новый визит запланирован, но конкретной даты он пока не знает.
«Для нас важно, чтобы это произошло в ближайшие недели, ближайшие даты. Это для нас важно, я думаю, все это произойдет», – подытожил он.
Также Зеленский подтвердил, что визит Келлога был отложен именно по юридическим причинам. Ранее об этом сообщало министерство иностранных дел Украины и отмечало, что поездка должна пройти после инаугурации нового президента США.
Дипломатическое ведомство называло причиной перенесения визита американский Logan Act, запрещающий неуполномоченным лицам вести переговоры между США и другими государствами.