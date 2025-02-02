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Личные вещи героини Марии Зайцевой передали в музей Вольной Беларуси во Львове

  • 2.02.2025, 18:40
Личные вещи героини Марии Зайцевой передали в музей Вольной Беларуси во Львове

24-летняя белоруска погибла под Покровском 17 января 2025 года.

Бойцы 2-го Интернационального Легиона передали личные вещи белорусской доброволицы Марии Зайцевой, которая погибла, защищая Украину, в музей «Вольная Беларусь с Украиной в сердце» во Львове. Об этом пишет телеграм-канал «ВІЛЬНА БІЛОРУСЬ».

«Мария жила как герой и по-геройски отдала свою жизнь в Украине за нашу с вами свободу. Она будет жить вечно в сердцах всех свободных белорусов», — пишут авторы поста.

24-летняя белоруска Мария Зайцева погибла под Покровском 17 января 2025 года.

О ее похоронах пока не сообщалось.

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