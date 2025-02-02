Личные вещи героини Марии Зайцевой передали в музей Вольной Беларуси во Львове
- 2.02.2025, 18:40
24-летняя белоруска погибла под Покровском 17 января 2025 года.
Бойцы 2-го Интернационального Легиона передали личные вещи белорусской доброволицы Марии Зайцевой, которая погибла, защищая Украину, в музей «Вольная Беларусь с Украиной в сердце» во Львове. Об этом пишет телеграм-канал «ВІЛЬНА БІЛОРУСЬ».
«Мария жила как герой и по-геройски отдала свою жизнь в Украине за нашу с вами свободу. Она будет жить вечно в сердцах всех свободных белорусов», — пишут авторы поста.
24-летняя белоруска Мария Зайцева погибла под Покровском 17 января 2025 года.
О ее похоронах пока не сообщалось.