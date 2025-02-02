Личные вещи героини Марии Зайцевой передали в музей Вольной Беларуси во Львове 2.02.2025, 18:40

24-летняя белоруска погибла под Покровском 17 января 2025 года.

Бойцы 2-го Интернационального Легиона передали личные вещи белорусской доброволицы Марии Зайцевой, которая погибла, защищая Украину, в музей «Вольная Беларусь с Украиной в сердце» во Львове. Об этом пишет телеграм-канал «ВІЛЬНА БІЛОРУСЬ».

«Мария жила как герой и по-геройски отдала свою жизнь в Украине за нашу с вами свободу. Она будет жить вечно в сердцах всех свободных белорусов», — пишут авторы поста.

24-летняя белоруска Мария Зайцева погибла под Покровском 17 января 2025 года.

О ее похоронах пока не сообщалось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com