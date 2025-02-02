В Израиле избрали нового главу ЦАХАЛа 2.02.2025, 18:53

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Должность займет глава министерства обороны Израиля.

Глава министерства обороны Израиля Эяль Замир займет должность начальника штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает The Times of Israel в субботу, 1 февраля.

Замир займет должность 6 марта и станет 24-м начальником штаба ЦАХАЛ, заменив действующего главнокомандующего Герци Галеви.

The Times of Israel пишет, что Галеви объявил о своем уходе в прошлом месяце. Он пробыл в должности два года вместо традиционных четырех.

Как говорится в материале, уже долгое время ожидалось, что Галеви уйдет в отставку из-за военных неудач в секторе Газа, которые привели к атаке ХАМАСа 7 октября 2023 года.

«Я знаю Эяля много лет и я уверен, что он поведет ЦАХАЛ вперед перед лицом ожидаемых вызовов, и желаю ему больших успехов. В ближайшие недели мы завершим профессиональную и качественную передачу полномочий», — отметил Галеви.

С 2012 по 2015 год Замир был военным секретарем премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

С 2018 по 2021 годы он занимал должность заместителя начальника штаба, затем уехал в США, где стал научным сотрудником аналитического центра Вашингтонского института. В 2023 году Замира назначили генеральным директором Министерства обороны.

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