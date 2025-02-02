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В Израиле избрали нового главу ЦАХАЛа

  • 2.02.2025, 18:53
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В Израиле избрали нового главу ЦАХАЛа

Должность займет глава министерства обороны Израиля.

Глава министерства обороны Израиля Эяль Замир займет должность начальника штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает The Times of Israel в субботу, 1 февраля.

Замир займет должность 6 марта и станет 24-м начальником штаба ЦАХАЛ, заменив действующего главнокомандующего Герци Галеви.

The Times of Israel пишет, что Галеви объявил о своем уходе в прошлом месяце. Он пробыл в должности два года вместо традиционных четырех.

Как говорится в материале, уже долгое время ожидалось, что Галеви уйдет в отставку из-за военных неудач в секторе Газа, которые привели к атаке ХАМАСа 7 октября 2023 года.

«Я знаю Эяля много лет и я уверен, что он поведет ЦАХАЛ вперед перед лицом ожидаемых вызовов, и желаю ему больших успехов. В ближайшие недели мы завершим профессиональную и качественную передачу полномочий», — отметил Галеви.

С 2012 по 2015 год Замир был военным секретарем премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

С 2018 по 2021 годы он занимал должность заместителя начальника штаба, затем уехал в США, где стал научным сотрудником аналитического центра Вашингтонского института. В 2023 году Замира назначили генеральным директором Министерства обороны.

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