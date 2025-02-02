Темпы наступления войск РФ в Украине замедляются 2.02.2025, 19:02

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Оккупанты пытаются проводить штурмовые действия только на определенных направлениях.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона отметил, что темпы наступления российских оккупационных войск замедляются. Он объяснил, с чем это связано.

По его словам, армия РФ в городах Торецк и Часов Яр увязла в боях. Спикер указал, что там Вооруженные Силы Украины осуществляют контратаки. Трегубов отметил, что еще одной причиной уменьшения темпов российского наступления является решение военного командования РФ о перебрасывании большого количества личного состава для окружения Покровска, вблизи которого они тоже застряли в боях.

«В последние дни наблюдается заметное уменьшение количества боевых столкновений. Враг отказался от тактики давления по всей линии фронта, сосредоточив основные усилия на отдельных направлениях», - подчеркнул он.

Спикер заявил, что оккупанты постоянно атакуют одни и те же населенные пункты, в некоторых из них им удается закрепиться в зданиях или на определенных территориях.

В Часовом Яру захватчики пытаются продвинуться с севера и юга, используя преимущество в солдатах и технике. Начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что россияне стремятся поскорее полностью захватить Торецк и всю территорию громады.

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