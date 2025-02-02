Назван самый популярный продукт у белорусов

Назван самый популярный продукт у белорусов3
- 2.02.2025, 19:06
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И это не картошка.
Белстат опубликовал данные об изменениях предпочтений белорусов при покупке товаров в магазинах.
Данные статистическое ведомство приводит за 2024 год в сравнении с 2023-м.
Интересно, что больше всего в прошлом году выросли продажи морепродуктов – на 26,6%. В общей сложности белорусы приобрели 8 тыс. т даров моря.
Также оказались популярны овощи. Продажи картофеля подросли на 13,7%, огурцов – тоже на 13,7%, лука – на 9,1%, капусты – на 5,9%, яиц – на 3,4%.
Кроме того, в Беларуси увеличилось потребление минеральной воды. Продажи этого продукта увеличились на 14,8%.
Судя по данным статистики, белорусы стали меньше покупать консервов и пресервов из рыбы, икры и икорных изделий – их продажи упали на 15,5%.
Также снизился спрос на мясо: на говядину – на 11,7%, свинину – на 6,4%.
Продажи сахара сократились на 5,6%, овсянки и хлопьев из нее – на 8,6%, гречки – на 2,2%, риса – на 2%, а макарон – на 3,6%.