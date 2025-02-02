Временный президент Сирии совершил первый зарубежный визит 2.02.2025, 19:11

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Фото: Ammar Awad/Reuters

Абу Мухаммед аль-Джулани прибыл в Саудовскую Аравию.

Назначенный президентом Сирии в переходный период лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, совершив свою первую поездку за границу. Об этом сообщает CNN Arabic.

Как пишет The Guardian, он приземлился в Эр-Рияде вместе с главой МИДа своего правительства Асаадом аль-Шайбани. Во время поездки у них запланирована встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Абу Мухаммеда аль-Джулани назначили на пост президента Сирии в переходный период 29 января. В стране также были распущены народный совет (парламент), армия, все службы безопасности и ополчения. Кроме того, отменено действие Конституции.

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