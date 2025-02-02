В Беларуси начнут выпускать дубайский шоколад 6 2.02.2025, 19:21

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Из чего его будут делать, рассказали на «Коммунарке».

На столичной кондитерской фабрике «Коммунарка» сообщили, что весной в продаже должны появиться шоколадные конфеты по дубайской рецептуре будут готовить вручную. Особенность дубайского шоколада в его начинке из смеси десертного теста катаифи и фисташек. Про рецепт новинки госагентству БелТА рассказала заместительница главного технолога фабрики Ирина Адарченко.

Шоколадные конфеты по дубайской рецептуре от «Коммунарки» должны появиться уже этой весной. Готовить их будут вручную из молочного шоколада, теста катаифа, фисташковой пасты на основе белого шоколада, зеленого чая матча и сливочного масла.

«Тесто катаифа обжаривается в сливочном масле до золотистого цвета. Замечу, что рецептур дубайского шоколада огромное количество, наш же вариант наиболее приближен к классическому. Зачастую то, что сегодня появляется на рынке, имеет весьма отдаленное отношение к восточной сладости, поскольку используется только название», — пояснила Ирина Адарченко.

«На мой взгляд, эта сладость интересна своей игрой текстур: таящий шоколад и хрустящее тесто с усиленным вкусом фисташки. В первую очередь, как мне кажется, конфеты могут привлечь внимание молодых сластен», — добавила она.

В числе амбициозных планов фабрики также выпуск желейных конфет с начинками «кактус», «манго», «маракуйя», «розовый персик». Как замечают на предприятии, необычные фруктовые вкусы в шоколадных конфетах хорошо расходятся на рынке, а потому ставку стоит делать и на них.

А вот наровлянская фабрика «Красный Мозырянин» в первом квартале 2025-го запустят новую ирисную линию. На магазинных полках появятся ириски с клюквой, кокосом, морской солью и глазурью. В перспективе и выпуск подсолнечных козинаков.

К концу 2025 года «Красный Мозырянин» намерен также освоить выпуск протеиновых батончиков с повышенным содержанием белка. На этот год запланирована установка линии по производству «мраморной» пастилы — для импортозамещения.

Бобруйская фабрика «Красный пищевик» в 2025 году продолжит расширять свою халвичную линейку, дополнив ее новым вкусом — какао. А еще в этом году бобруйский производитель разнообразит ассортимент зефира ручной работы — с ароматом васильков, жимолости, ромашки или бузины.

Также станут производить «аналог известного драже с молочным и темным шоколадом в хрустящей цветной глазури». Маленькие конфетки будут разными: с арахисом, взрывной карамелью и в йогуртовой оболочке.

Белый шоколад с лимонной и миндально-кокосовой начинками, молочный с ореховой начинкой и со вкусом пирожного «Картошка» планируют запустить в производство на гомельской фабрике «Спартак». Здесь расширят линейку кондитерских изделий без добавления сахара, благодаря освоению рецептур мини батончиков-мюсли.

Столичная фабрика «Слодыч» на своем производственном участке в городском поселке Ивенец в 2025 году разнообразит ассортимент карамели, добавив оригинальный вкус «бузина-лимон», и начнет изготавливать желейные конфеты с соком и конфетные сладости в кислой обсыпке. В Минске же предприятие намерено выпускать еще больше пряников, среди которых появятся мятные разновидности.

Как сообщается, за 2024 год белорусские кондитерские предприятия выпустили свыше 36 тысяч тонн «импортозамещающей продукции», освоив 50 видов сладостей. Серди них и шоколад, и конфеты, и вафли, и батончики, и халва, и мармелад. До этого подобные продукты были только зарубежными.

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