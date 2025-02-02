Украина нанесла рекордное количество ударов по российским НПЗ

Украина нанесла рекордное количество ударов по российским НПЗ1
- 2.02.2025, 19:30
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График.
Число атак украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам резко выросло в январе.
За первый месяц 2025 года БПЛА атаковали заводы семь раз — больше, чем в любом месяце прошлого года.
Вывод из строя нескольких НПЗ может спровоцировать дефицит топлива на российских заправках, однако пока ситуация выглядит как контролируемая российскими властями, считают эксперты, пишет «Агентство».
В январе дроны атаковали нефтеперегонные заводы в Волгоградской, Нижегородской (два НПЗ), Рязанской, Саратовской областях, а также в Татарстане.
В декабре БПЛА атаковали НПЗ всего один раз, в ноябре — два раза. В октябре и августе не было атак, в сентябре и июне сообщалось только об одной атаке в каждый из месяцев. Близкое к январскому показателю число атак было в прошлом году только в марте и мае (по шесть в каждый месяц).
При анализе учитывались только случаи, когда сообщалось о повреждениях на территории НПЗ.
Как минимум один атакованный завод — Рязанский НПЗ — остановил переработку нефти после атаки. По оценкам экспертов, после приостановки работы этого завода объемы переработки нефти в России могут снизиться до 5,2-5,3 млн баррелей в год, что характерно для периодов весенних и осенних профилактических работ.
Бывший топ-менеджер «Газпром нефти», а теперь научный сотрудник Центра Карнеги считает, что российская экономика и нефтяная промышленность могут относительно легко выдержать остановку работы нескольких НПЗ на несколько недель. Дефицит топлива из-за остановки Рязанского НПЗ могут покрыть заводы, расположенные в Москве, Ярославле и Кстово Нижегородской области.
Атаки на НПЗ стали частью более крупной кампании Украины по нанесению ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Помимо заводов, атакам подвергаются также нефтебазы и станции трубопроводов.
Резкая интенсификация ударов по российскому нефтяному комплексу может быть связана с изменениями на мировых рынках. В марте прошлого года США просили Украину прекратить удары по российской энергетике, так как опасались, что это может привести к росту мировых цен на нефть.
Теперь же, согласно прогнозам Международного энергетического агентства, в этом году рынок может столкнуться с избытком в 1 млн баррелей в день. На этом фоне в начале января США уже ввели против российской нефтегазовой отрасли самые жесткие санкции: под ограничения попала значительная часть «теневого флота» России, «Газпром нефть» и «Сургутенефтегаз».