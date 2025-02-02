Зеленский: В Курской области ударили по командному пункту с десятками ключевых офицеров КНДР и РФ

Зеленский: В Курской области ударили по командному пункту с десятками ключевых офицеров КНДР и РФ2
- 2.02.2025, 19:37
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Также президент Украины рассказал, сколько еще военных может отправить Северная Корея на войну.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Курской области Силы обороны ударили по центральному российскому командному пункту, уничтожив «десятки» военных КНДР и РФ. В интервью Associated Press он отметил, что речь идет о «ключевых» офицерах.
«Это была военная наша цель, справедливая. Был ракетный удар с нашей стороны и было применение разных видов оружия... Я думаю, что это о десятках офицеров мы говорим», — заявил президент.
Также президент Украины отметил, что потери северокорейских военных составляют четыре тысячи человек. По его словам, КНДР может отправить на войну в Украину еще 20-25 тысяч военных.
Ранее издание The New York Times писало, что северокорейских солдат из-за больших потерь в Курской области вывели с линии фронта. Там отметили, что военные КНДР на фронте не видны уже в течение двух недель. В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что пока рано говорить, что эти военные не будут в дальнейшем участвовать в войне против Украины.