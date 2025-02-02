Экс-депутат парламента Британии присоединился к Силам обороны Украины 2.02.2025, 20:00

Джек Лопрести вступил в Интернациональный легион.

Бывший член парламента Великобритании от Консервативной партии, который потерял свое место на всеобщих выборах в прошлом году, присоединился к Интернациональному легиону, чтобы помочь в борьбе Украины против России.

Об этом он рассказал в интервью The Independent.

Джек Лопрести, бывший заместитель председателя Консервативной партии, ранее был членом парламента от округа Филтон и Брэдли Сток в Глостершире, но сейчас находится в Киеве, используя свои навыки в продолжающейся войне.

Как член парламента Лопрести уже посещал Украину и был активным сторонником предоставления большей помощи для поддержки усилий, направленных на победу над Россией. Он также служил в резерве армии Великобритании в звании капрала.

После потери своего места в парламенте в июле Лопрести посетил Украину, чтобы помочь благотворительной организации в ноябре.

Однако бывший член парламента рассказал The Independent, что его намерением с самого начала было присоединиться к Интернациональному легиону.

«Я подал заявку на вступление в легион в ноябре, и понадобилось некоторое время, чтобы найти лучшее подразделение для использования моего опыта и навыков», – сказал он.

55-летний мужчина не служит в передовом пехотном подразделении, а выполняет вспомогательную работу. Его военные обязанности включают внешние отношения и дипломатию, закупку оружия, а также работу с ветеранами и другими благотворительными организациями, действующими в Украине.

«Я базируюсь в Киеве, но постоянно путешествую по Украине», – сказал он, добавив, что на прошлой неделе посетил Харьков и Полтаву.

«Они борются не только за свою свободу и право на существование как независимая и суверенная нация, они также борются за всех нас, в Европе и остальном свободном мире. Если Путин победит в Украине, мы все знаем, что он не остановится на достигнутом. Диктаторов надо побеждать, иначе они никогда не остановятся», – заявил он.

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