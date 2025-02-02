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Белорусы все реже пользуются наличными деньгами

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  • 2.02.2025, 20:08
Белорусы все реже пользуются наличными деньгами

Доля безнала в розничном товарообороте за последние четыре года превысила 60%.

Объем безналичных платежей в Беларуси продолжает расти.

По данным за 2024 год, он увеличился почти в два раза, достигнув Br2 трлн.

Об этом сообщил зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

Согласно его данным, только 4,3% всех операций с картами связаны с наличными деньгами. С 2020 года доля таких операций сократилась вдвое.

Однако в денежном выражении доля наличных все еще остается значительной – чуть менее 29%.

Но все равно это существенно меньше, чем в 2020 году, когда на операции с наличными приходилось почти 40%.

Доля безналичных платежей в розничном товарообороте за последние четыре года выросла с 48,3 до 60,8%.

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