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Bloomberg: ЕС пообещал США решительный ответ в случае пошлин

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  • 2.02.2025, 20:10
Bloomberg: ЕС пообещал США решительный ответ в случае пошлин

Трамп заявил, что «совершенно точно» введет тарифы на товары из Евросоюза.

ЕС предупредил США о «решительном ответе» в случае введения пошлин на товары, сообщает Bloomberg.

31 января американский президент Дональд Трамп заявил, что «совершенно точно» введет тарифы на товары из Евросоюза. Блок не покупает американские автомобили и сельхозпродукцию, но при этом поставляет собственные машины «миллионами», считает он. ЕК намерена обсудить эти угрозы со странами блока во время встречи министров торговли в Варшаве во вторник, 4 февраля.

По словам представителя Еврокомиссии, на данный момент Брюсселю не известно о каких-либо дополнительных тарифах. Он подчеркнул, что торговые и инвестиционные отношения Евросоюза с США являются крупнейшими в мире и что применение пошлин будет «пагубным для всех сторон». ЕС сожалеет по поводу решения Трампа навязать их Канаде, Мексике и Китаю, сказал собеседник.

Трамп установил 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики и 10-процентные — из Китая, они должны вступить в силу 4 февраля. И Канада, и Мексика пообещали ответить на решение новой администрации США. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Оттава в ответ введет 25-пошлины на американские товары на 155 млрд канадских долларов ($106 млрд). Пекин также пообещал принять соответствующие меры в ответ.

«ЕС решительно ответит любому торговому партнеру, который несправедливо или произвольно вводит тарифы на товары ЕС», — заявил представитель комиссии. «На карту поставлено очень многое», — добавил он.

Трамп жаловался на торговый дефицит с ЕС в размере $300 млрд и угрожал ввести новые 10–20-процентные пошлины на весь импорт. После инаугурации на прошлой неделе президент предложил Евросоюзу покупать больше американских нефти и газа, если тот хочет избежать пошлин. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис пообещал «пропорциональный ответ» на пошлины.

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