В Минске строители копают на месте еврейского кладбища
- 2.02.2025, 20:24
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В траншее найдены десятки надгробий.
На месте снесённой Исторической мастерской Леонида Левина в Минске на улице Сухой активно ведутся строительные работы. Вместо здания — котлован и железобетонные конструкции, обратил внимание канал «Спадчына».
Тревогу у автора канала вызывает ситуация на противоположной стороне улицы, где прокладываются коммуникации.
Здесь находилось еврейское кладбище, уничтоженное еще в советское время. Теперь в траншее найдены десятки надгробий, а также фрагменты кирпичных конструкций.
Некоторые из них могут быть частями исторического ограждения или ворот. В котловане можно увидеть фрагмент пилястры с фигурными углами, которая была частью второго яруса ворот.
Также обнаружен фрагмент цокольной части ворот с профилированным карнизом и качественная штукатурка, которая сохранила оригинальную геометрию и позволяет определить первоначальные цвета.
Эти элементы дают возможность точно восстановить утраченный памятник архитектуры. Уникальные фрагменты могут стать ключом к реконструкции еврейских ворот, считает автор канала «Спадчына».
По его мнению, главное сейчас — сохранить и изучить находки. Городские власти и еврейская община должны заинтересоваться этим объектом. Ведь восстановление памятника имеет значение для истории Минского гетто и еврейской общины.
Напомним, что в декабре 2024 года на этом месте власти Минска начали реконструкцию Исторической мастерской.
Здание было полностью снесено, несмотря на обещания восстановить его «в первоначальном виде».
Согласно официальным заявлениям, к августу 2025 года будет возведено новое здание с элементами старого фасада и пристройкой из стекла и бетона.
Историческая мастерская была знаковым местом: по некоторым данным, во время Второй мировой войны здесь скрывались последние узники Минского гетто.