В Минске строители копают на месте еврейского кладбища 2.02.2025, 20:24

4,700

В траншее найдены десятки надгробий.

На месте снесённой Исторической мастерской Леонида Левина в Минске на улице Сухой активно ведутся строительные работы. Вместо здания — котлован и железобетонные конструкции, обратил внимание канал «Спадчына».

Тревогу у автора канала вызывает ситуация на противоположной стороне улицы, где прокладываются коммуникации.

Здесь находилось еврейское кладбище, уничтоженное еще в советское время. Теперь в траншее найдены десятки надгробий, а также фрагменты кирпичных конструкций.

Некоторые из них могут быть частями исторического ограждения или ворот. В котловане можно увидеть фрагмент пилястры с фигурными углами, которая была частью второго яруса ворот.

Также обнаружен фрагмент цокольной части ворот с профилированным карнизом и качественная штукатурка, которая сохранила оригинальную геометрию и позволяет определить первоначальные цвета.

Эти элементы дают возможность точно восстановить утраченный памятник архитектуры. Уникальные фрагменты могут стать ключом к реконструкции еврейских ворот, считает автор канала «Спадчына».

По его мнению, главное сейчас — сохранить и изучить находки. Городские власти и еврейская община должны заинтересоваться этим объектом. Ведь восстановление памятника имеет значение для истории Минского гетто и еврейской общины.

Напомним, что в декабре 2024 года на этом месте власти Минска начали реконструкцию Исторической мастерской.

Здание было полностью снесено, несмотря на обещания восстановить его «в первоначальном виде».

Согласно официальным заявлениям, к августу 2025 года будет возведено новое здание с элементами старого фасада и пристройкой из стекла и бетона.

Историческая мастерская была знаковым местом: по некоторым данным, во время Второй мировой войны здесь скрывались последние узники Минского гетто.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com