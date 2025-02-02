Россияне не дают деблокировать людей из-под завалов школы-интерната в Судже 7 2.02.2025, 20:33

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Наносят удары FPV-дронами.

Под завалами помещения школы-интерната в Судже Курской области РФ остаются люди. Их не могут деблокировать из-за постоянной атаки россиян FPV-дронами.

Об этом заявил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона «Єдині новини» в воскресенье, 2 февраля.

«Есть люди, которых еще не деблокировали из помещения интерната, потому что постоянные удары FPV-дронов не позволяют загнать туда технику, чтобы деблокировать людей», — сказал Дмитрашковский.

Он также отметил, что под завалами находится тяжелораненая женщина, которая по состоянию на 14:00 была жива. Сейчас ее судьба неизвестна. Спикер добавил, что ее не могут достать из-под завалов.

Дмитрашковский также уточнил, что 1 февраля в 17:54 (местное время в Судже) в помещение школы-интерната попала управляемая авиационная ракета. По словам пресс-офицера, весь состав военной комендатуры сразу отправился разбирать завалы. По словам Дмитрашкивского, примерно через час после того, как началась работа по разбору завалов, россияне нанесли еще один удар, однако на тот момент всех людей из помещения уже вывели.

«После того, как начались восстановительные работы, чтобы достать людей, начала работать FPV-авиация с применением оптоволоконных систем», — заявил Дмитрашковский.

Он отметил, что эвакуация людей происходила всю ночь. Как отметил спикер, 85 человек, которые выразили желание, эвакуировали на территорию Украины.

Дмитрашковский добавил, что россияне также атаковали FPV-дронами машины, на которых вывозили людей.

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