закрыть
2 февраля 2025, воскресенье, 21:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Роберт Левандовский: Очень рад, что забил 30-й гол в сезоне

  • 2.02.2025, 20:39
Роберт Левандовский: Очень рад, что забил 30-й гол в сезоне

Польский форвард отметился победным голом в матче против «Алавеса».

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский прокомментировал 1:0 в матче 22-го тура Ла Лиги против «Алавеса», в котором он забил победный гол.

«На данный момент самое важное – играть на победу. Затем мы смотрим в таблицу и видим, где мы находимся.

Мы не можем всегда выигрывать с разницей в три, четыре или пять мячей. Иногда мы сталкиваемся с командами, которые защищаются, с очень низким блоком.

У нас осталось много матчей. Мы уже потеряли достаточно очков. Каждый матч, вне зависимости от того, с кем мы играем, мы должны выигрывать.

Я очень рад, что забил 30-й гол в сезоне, что смог помочь команде завоевать 3 очка», - сказал Левандовский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов