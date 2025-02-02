Роберт Левандовский: Очень рад, что забил 30-й гол в сезоне 2.02.2025, 20:39

Польский форвард отметился победным голом в матче против «Алавеса».

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский прокомментировал 1:0 в матче 22-го тура Ла Лиги против «Алавеса», в котором он забил победный гол.

«На данный момент самое важное – играть на победу. Затем мы смотрим в таблицу и видим, где мы находимся.

Мы не можем всегда выигрывать с разницей в три, четыре или пять мячей. Иногда мы сталкиваемся с командами, которые защищаются, с очень низким блоком.

У нас осталось много матчей. Мы уже потеряли достаточно очков. Каждый матч, вне зависимости от того, с кем мы играем, мы должны выигрывать.

Я очень рад, что забил 30-й гол в сезоне, что смог помочь команде завоевать 3 очка», - сказал Левандовский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com