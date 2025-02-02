Роберт Левандовский: Очень рад, что забил 30-й гол в сезоне
- 2.02.2025, 20:39
Польский форвард отметился победным голом в матче против «Алавеса».
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский прокомментировал 1:0 в матче 22-го тура Ла Лиги против «Алавеса», в котором он забил победный гол.
«На данный момент самое важное – играть на победу. Затем мы смотрим в таблицу и видим, где мы находимся.
Мы не можем всегда выигрывать с разницей в три, четыре или пять мячей. Иногда мы сталкиваемся с командами, которые защищаются, с очень низким блоком.
У нас осталось много матчей. Мы уже потеряли достаточно очков. Каждый матч, вне зависимости от того, с кем мы играем, мы должны выигрывать.
Я очень рад, что забил 30-й гол в сезоне, что смог помочь команде завоевать 3 очка», - сказал Левандовский.