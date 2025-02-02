Шольц призвал не разделять мир торговыми барьерами 4 2.02.2025, 20:50

Олаф Шольц

Канцлер Германии заявил, что от глобализации выиграют все.

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье заявил, что важно не разделять мир новыми торговыми барьерами, поскольку от глобализации выиграют все, после того, как президент США Дональд Трамп ввел тарифы против Мексики, Канады и Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее Трамп также угрожал Европейскому Союзу тарифами, но пока не ввел их. Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах со стороны ЕС, Шольц сказал, что Евросоюз имеет «пространство для действий» как большая экономическая сила.

«Мы будем пытаться продолжать экономические отношения вместе с перспективой сотрудничества и кооперации», – сказал канцлер-социал-демократ после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Чекерси, загородной резиденции премьер-министров к северо-западу от Лондона.

Фридрих Мерц, лидер оппозиции и фаворит на пост следующего канцлера, ранее также выразил беспокойство по поводу тарифов. «Тарифы никогда не были хорошей идеей для решения конфликтов в торговой политике», – сказал он на съезде своей консервативной партии ХДС накануне выборов 23 февраля.

Мерц заявил, что стоимость тарифов в конечном итоге ляжет на плечи американских потребителей и, таким образом, вызовет сопротивление в стране, добавив, что Европейский Союз теперь должен объединенно вступить в переговоры с США.

Согласно опросам, экономика является одним из главных вопросов, беспокоящих немецких избирателей, поскольку экспортно-ориентированная страна, известная своим автомобильным сектором, уже два года подряд борется со стагнацией экономического роста.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com