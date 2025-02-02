В США сегодня День сурка 5 2.02.2025, 21:01

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Какую погоду предсказал Фил?

Сурка Фила из Панксатони в штате Пенсильвания утром 2 февраля, как и каждый год, достали из теплой норы, чтобы определить, скоро ли закончится зима, пишет CNN.

По традиции, которая берет свое начало еще в конце 1800-х, результат зависит от того, увидит ли Фил свою тень. Если да, то впереди еще шесть недель зимы, а если нет, весна будет ранней.

На этот раз сурок тень увидел, а значит, стоит готовиться к затяжным холодам. Впрочем, издание добавляет, что в последнее время достоверность его прогнозов весьма невысока: они сбываются в 35% случаев. Хотя в прошлом году прогноз ранней весны от животного оправдался.

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