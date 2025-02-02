WSJ: JPMorgan заблокировал $2 млрд из России 2.02.2025, 21:05

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В американском банке JPMorgan застряли 2 млрд долларов из России после того, как правительство США заморозило некоторые банковские переводы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal в воскресенье, 2 февраля, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эти деньги были предназначены для оплаты строительства первой атомной электростанции в Турции «Аккую», которая сооружается по проекту «Росатома».

По версии американских властей, Россия и Турция договорились, что Газпромбанк предоставит кредит около 9 млрд долларов на строительство АЭС. Деньги со счетов могли бы поступать российским компаниям, у которых были счета в турецком банке Ziraat, утверждает издание. На момент подписания соглашения российский банк не находился под санкциями США. Они были введены против него только в ноябре 2024 года.

Летом 2022 года Газпромбанк, по данным американской стороны, в рамках этого соглашения перевел через Citi 3 млрд долларов на счета АЭС в Ziraat. Затем через JPMorgan было перечислено чуть более 2 млрд. Однако следующий перевод на 2 млрд через JPMorgan не прошел, его заморозил Минюст США.

По данным газеты, администрация бывшего президента США Джо Байдена изначально рассчитывала конфисковать эти деньги. Однако в итоге лишь заблокировала их, чтобы «не разозлить» Турцию. В Вашингтоне опасались, что изъятие денег может подорвать сотрудничество с Анкарой по всем направлениям: от обмена пленными и борьбы с терроризмом до усилий по стабилизации ситуации в Сирии и прекращению войны в секторе Газа.

В министерстве энергетики Турции отказались от комментариев WSJ. Представитель администрации президента Дональда Трампа заявил, что правительство продолжит «пересматривать свои санкционные режимы и действовать против тех, кто пытается их обойти».

Представитель «Росатома» объяснила изданию, что все средства, выделенные на строительство турецкой АЭС, были использованы для финансирования проекта и оплаты подрядчиков, а также для других социальных и финансовых обязательств в Турции. «Что касается средств, которые были несправедливо удержаны под влиянием третьих лиц, мы ожидаем, что вопрос будет решен», - заявила она.

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