закрыть
2 февраля 2025, воскресенье, 21:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: JPMorgan заблокировал $2 млрд из России

  • 2.02.2025, 21:05
  • 2,160
WSJ: JPMorgan заблокировал $2 млрд из России

Подробности.

В американском банке JPMorgan застряли 2 млрд долларов из России после того, как правительство США заморозило некоторые банковские переводы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal в воскресенье, 2 февраля, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эти деньги были предназначены для оплаты строительства первой атомной электростанции в Турции «Аккую», которая сооружается по проекту «Росатома».

По версии американских властей, Россия и Турция договорились, что Газпромбанк предоставит кредит около 9 млрд долларов на строительство АЭС. Деньги со счетов могли бы поступать российским компаниям, у которых были счета в турецком банке Ziraat, утверждает издание. На момент подписания соглашения российский банк не находился под санкциями США. Они были введены против него только в ноябре 2024 года.

Летом 2022 года Газпромбанк, по данным американской стороны, в рамках этого соглашения перевел через Citi 3 млрд долларов на счета АЭС в Ziraat. Затем через JPMorgan было перечислено чуть более 2 млрд. Однако следующий перевод на 2 млрд через JPMorgan не прошел, его заморозил Минюст США.

По данным газеты, администрация бывшего президента США Джо Байдена изначально рассчитывала конфисковать эти деньги. Однако в итоге лишь заблокировала их, чтобы «не разозлить» Турцию. В Вашингтоне опасались, что изъятие денег может подорвать сотрудничество с Анкарой по всем направлениям: от обмена пленными и борьбы с терроризмом до усилий по стабилизации ситуации в Сирии и прекращению войны в секторе Газа.

В министерстве энергетики Турции отказались от комментариев WSJ. Представитель администрации президента Дональда Трампа заявил, что правительство продолжит «пересматривать свои санкционные режимы и действовать против тех, кто пытается их обойти».

Представитель «Росатома» объяснила изданию, что все средства, выделенные на строительство турецкой АЭС, были использованы для финансирования проекта и оплаты подрядчиков, а также для других социальных и финансовых обязательств в Турции. «Что касается средств, которые были несправедливо удержаны под влиянием третьих лиц, мы ожидаем, что вопрос будет решен», - заявила она.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов