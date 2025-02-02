В Москве возник масштабный пожар 3 2.02.2025, 21:19

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Слышны взрывы.

В Москве возник масштабный пожар — на складе с газовыми баллонами. На видео пожара, которые появились в соцсетях, можно услышать взрывы.

О пожаре, в частности, сообщает Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

По его данным, его площадь составляет 250 квадратных метров.

Также о пожаре сообщил российский пропагандистский Telegram-канал Shot. Он констатирует, что слышны взрывы и видно густой черный дым и отмечает, что, по его данным, крыша здания обвалилась, а для тушения пожара вызвали пожарный поезд.

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