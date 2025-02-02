закрыть
2 февраля 2025, воскресенье, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Москве возник масштабный пожар

3
  • 2.02.2025, 21:19
  • 4,892
В Москве возник масштабный пожар

Слышны взрывы.

В Москве возник масштабный пожар — на складе с газовыми баллонами. На видео пожара, которые появились в соцсетях, можно услышать взрывы.

О пожаре, в частности, сообщает Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

По его данным, его площадь составляет 250 квадратных метров.

Также о пожаре сообщил российский пропагандистский Telegram-канал Shot. Он констатирует, что слышны взрывы и видно густой черный дым и отмечает, что, по его данным, крыша здания обвалилась, а для тушения пожара вызвали пожарный поезд.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов