В Москве возник масштабный пожар3
- 2.02.2025, 21:19
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Слышны взрывы.
В Москве возник масштабный пожар — на складе с газовыми баллонами. На видео пожара, которые появились в соцсетях, можно услышать взрывы.
О пожаре, в частности, сообщает Telegram-канал Оперативний ЗСУ.
По его данным, его площадь составляет 250 квадратных метров.
Также о пожаре сообщил российский пропагандистский Telegram-канал Shot. Он констатирует, что слышны взрывы и видно густой черный дым и отмечает, что, по его данным, крыша здания обвалилась, а для тушения пожара вызвали пожарный поезд.