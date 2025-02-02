закрыть
2 февраля 2025, воскресенье, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лувр будет продавать отдельный билет для доступа к «Моне Лизе»

  • 2.02.2025, 21:37
Лувр будет продавать отдельный билет для доступа к «Моне Лизе»

Картину переместят в отдельное помещение.

Парижский Лувр введет дополнительный билет для доступа к легендарной картине «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, заявила президент и директор музея Лоранс де Карс в эфире France Inter.

28 января французский президент Эмманюэль Макрон анонсировал программу «Новый Ренессанс Лувра», в рамках которой пройдет реставрация музея. Этому предшествовало послание властям от де Карс о неудовлетворительном состоянии здания.

Макрон объявил, что в рамках реставрации, в частности, к 2031 году будет создан новый большой вход, чтобы разгрузить стеклянную пирамиду, «Мону Лизу» переместят в специальное помещение, «доступное независимо от остальной части музея и предоставленное по этой причине отдельным входным билетом», а также с 1 января следующего года будут повышены цены для посетителей не из стран Евросоюза.

«Что изменится, так это то, что будет билет для доступа к выставкам и постоянным коллекциям и еще один билет для дополнительного доступа к «Моне Лизе», — объяснила де Карс (цитата по France Info).

Директор Лувра добавила, что билета только для доступа к шедевру не будет, поскольку она хочет, чтобы «Мона Лиза» «поощряла посетителей открывать для себя остальную часть музея».

Сейчас входной билет в Лувр стоит €22. Вход для граждан ЕС в возрасте до 26 лет бесплатный. Билет дает доступ к постоянным коллекциям и временным выставкам, а также к Национальному музею Эжена Делакруа в день посещения Лувра и на следующий день.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов