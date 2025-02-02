В Берлине на протест вышли 160 тысяч человек
- 2.02.2025, 21:47
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Берлинцы протестовали против сотрудничества ХДС/ХСС и АдГ.
В Берлине порядка 160 000 человек вышли на акцию протеста в воскресенье, 2 февраля, против сотрудничества консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщила столичная полиция. Организаторы демонстрации оценивают число участников в 250 000 человек, передает DW.
Организаторы сегодняшней акции назвали ее «Митинг за брандмауэр». Этим словом, дословно означающим «огнестойкая стена», в Германии называют отказ всех партий сотрудничать с АдГ. Митингующие считают, что на голосовании в бундестаге 29 января этот принцип был нарушен.
В столице демонстранты собрались у здания бундестага. Там со сцены выступил публицист Мишель Фридман. После голосования 29 января он объявил о выходе из рядов ХДС. Затем митингующие прошли маршем через парк Тиргартен до федеральной штаб-квартиры ХДС на берегу Ландвер-канала.
В выходные аналогичные акции состоялись по всей Германии. Митинг в Гамбурге в субботу собрал 65 000 человек. В Бонне в воскресенье на акцию вышли около 10 000 человек. Демонстрации также прошли в Кельне, Штутгарте, Эссене, Аугсбурге, Лейпциге, Вюрцбурге, Карлсруэ, Штутгарте, Регенсбурге, Ульме, Киле, Потсдаме, Саарбрюкене, Брауншвейге, Геттингене и других городах. Организаторы оценивают общее число участников в 700 000 человек.
В Кельне также прошел протестный заплыв байдарок по Рейну против правого экстремизма. В нем участвовали около 350 лодок.
На уходящей неделе кандидат в канцлеры ХДС/ХСС Фридрих Мерц объявил о планах ужесточить миграционную политику в Германии. В бундестаге 29 января его резолюцию поддержала АдГ. Однако 31 января соответствующий законопроект был отклонен большинством депутатов парламента.