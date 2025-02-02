Белорусские солдаты на службе развлекались ставками на спорт 1 2.02.2025, 22:01

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Что было дальше.

Несколько белорусских солдат во время срочной службы делали ставки с помощью телефона. Его 24-летний владелец в итоге заигрался и стал фигурантом уголовного дела, рассказали госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района столицы.

История началась во время срочной службы минчанина. Тогда он зарегистрировался в онлайн-казино, а сослуживцы иногда брали его телефон, чтобы сделать ставки, — для этого они привязывали к его аккаунту свои банковские карты. Так сделал в том числе и один могилевчанин.

Когда он наигрался, то попросил удалить номер его счета, однако минчанин этого так и не сделал. Однажды его собственные деньги кончились и он стал делать ставки за счет сослуживца. Тот ни о чем поначалу не догадывался, поскольку ему не приходили SMS-уведомления о списании денег.

Уже после «дембеля» обнаружил, что с его счета исчезли более 960 рублей. С вопросами отправился в банк. Изучив выписку, понял, кто причастен к хищению. Он стал набирать бывшему сослуживцу, но тот на звонки не отвечал. Тогда экс-солдат отправился в милицию.

Злоумышленника нашли, в отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас он не работает, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.

«Ему предъявлено обвинение в хищении имущества путем модификации компьютерной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК. Обвиняемый вину признал, причиненный ущерб добровольно возместил», — рассказал заместитель прокурора Фрунзенского района Минска Андрей Сербун.

Минчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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