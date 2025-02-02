В здании горящего склада в Москве обрушилась кровля

В здании горящего склада в Москве обрушилась кровля1
- 2.02.2025, 22:06
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Возгорание произошло в ангаре с газовыми баллонами.
На северо-востоке Москвы в здании горящего складского помещения частично обрушилась кровля, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы РФ в телеграм-канале.
«На 3-й улице Марьиной Рощи <...> идет тушение пожара. Произошло частичное обрушение кровли строения», — говорится в сообщении. По данным МЧС в телеграм-канале, крыша обрушилась на площади 150 кв. м.
Ведомство также уточнило, что возгорание было локализовано на площади 250 кв. м. Как сообщалось ранее, на месте пожара работают 53 специалиста и 14 единиц техники.
Телеграм-канал Shot отмечает, что возгорание произошло в ангаре с газовыми баллонами. К месту происшествия также вызвали пожарный поезд.