В здании горящего склада в Москве обрушилась кровля 1 2.02.2025, 22:06

1,862

Возгорание произошло в ангаре с газовыми баллонами.

На северо-востоке Москвы в здании горящего складского помещения частично обрушилась кровля, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы РФ в телеграм-канале.

«На 3-й улице Марьиной Рощи <...> идет тушение пожара. Произошло частичное обрушение кровли строения», — говорится в сообщении. По данным МЧС в телеграм-канале, крыша обрушилась на площади 150 кв. м.

Ведомство также уточнило, что возгорание было локализовано на площади 250 кв. м. Как сообщалось ранее, на месте пожара работают 53 специалиста и 14 единиц техники.

Телеграм-канал Shot отмечает, что возгорание произошло в ангаре с газовыми баллонами. К месту происшествия также вызвали пожарный поезд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com