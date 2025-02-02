Топ-чиновника из управления делами Лукашенко скоро начнут судить 2 2.02.2025, 22:16

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Какие статьи, и кто еще на скамье подсудимых.

Стало известно, за что будут судить первого заместителя начальника управления делами Александра Лукашенко. Суд над 50-летним Дмитрием Рыбко появился в расписании судебных заседаний, заметила «Наша Ніва».

Закрытый процесс начнется в суде Ленинского района Минска 13 февраля. На скамье подсудимых, кроме Рыбко, будут два коммерсанта — Виталий Винничек и Олег Хамутовский.

По информации издания, Винничек возглавлял строительную компанию «Владиславстрой», а Хамутовский — компанию «АКОВА», занимающуюся платежно-пропускными системами и системами электронной очереди.

Всего в обвинении четыре статьи УК:

ч. 1 ст. 430 — Получение взятки;

ч. 3 ст. 430 — Получение взятки в особо крупном размере либо лицом, занимающим ответственное положение;

ч. 2 ст. 426 — Превышение власти либо служебных полномочий;

ч. 3 ст. 424 — Злоупотребление властью либо служебными полномочиями;

ч. 3 ст. 431 — Дача взятки.

Какая конкретная статья касается кого из фигурантов, точно неизвестно. Однако коммерсанты, вероятно, будут отвечать за дачу взятки, а топ-менеджер управления делами — за ее получение, а также за злоупотребление властью.

По самой «тяжелой» из статей — ч.3 ст. 430 — Рыбко грозит до 15 лет заключения.

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