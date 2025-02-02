Минское «Динамо» собрало аншлаг и повторило клубный рекорд
- 2.02.2025, 22:39
С начала сезона игры посетило больше людей, чем живет в Бобруйске.
Минское «Динамо» в 16-й раз собрало полные трибуны с начала чемпионата в Континентальной хоккейной лиге. Это повторение клубного рекорда, передает «Зеркало».
2 февраля динамовцы проиграли дома по буллитам омскому «Авангарду» — 4:5. Матч посетили 15 086 зрителей. Это был 16-й аншлаг с начала чемпионата. Предыдущий подобный результат был зафиксирован в сезоне-2011/12.
Суммарно матчи «Динамо» уже посетили 241 376 человек. Это больше населения Бобруйска (209 143, по данным на 1 января 2023 года).
Наверняка в ближайшее время «Динамо» превзойдет этот результат. «Зубрам» еще предстоит провести на «Минск-арене» в нынешнем регулярном чемпионате девять поединков. Правда, 13 лет назад команды играли дома 27 матчей, а сейчас их 34.
После 49 игр динамовцы набрали 59 очков и занимают седьмое место в Западной конференции. В регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей. В плей-офф попадет восьмерка сильнейших.