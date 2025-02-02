закрыть
2 февраля 2025, воскресенье, 23:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нефтяная империя РФ рушится на глазах

  • Дмитрий Чернышев
  • 2.02.2025, 22:49
  • 1,548
Нефтяная империя РФ рушится на глазах

Дроны превращают энергетику и планы Путина в руины.

Сильнейший пожар на новейшем нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» в Кстово. Только в январе под атаками украинских дронов (или если верить российской пропаганде — их обломками) горели Усть-Луга, Энгельс (трижды), Ростов, Новороссийский порт, химзавод в Казани, нефтехранилище в Саратове (дважды), нефтезаводы в Воронеже, Туле, Калуге, пороховой завод в Тамбове, авиационный завод в Казани, завод военной электроники в Смоленске.

Что не так с рассуждениями экономистов, которые говорят, что в России нефти завались и уж если нацистская Германия могла производить бензин под стратегическими бомбардировками союзников, то путинская Россия и подавно сможет?

Во-первых, есть непонимание важности непрерывности всего технологического цикла производства топлива. Его нельзя остановить ни в каком месте. Это как конвейер. Нефть должна идти непрерывным потоком. И вот прилетает дрон и на НПЗ начинается пожар. И все производство останавливается. Точно так же после одной серьезной аварии может весь город встать в пробках.

Где взять новые ректификационные колонны нефтепереработки непонятно. Россия под санкциями и сама такого оборудования не производит. За Китаем очень внимательно следят. Куда девать поступающую нефть? Заливать в хранилища? Но они быстро переполняются, а завтра в них тоже прилетит дрон. Хранить нефть в цистернах на железнодорожной станции? У вас и цистерны закончатся и железные дороги встанут. Остановить перекачку по нефтепроводам? Вообще прекратить качать нефть вышками? Вы даже не представляете, сколько это стоит, что такое система поддержания пластового давления и какие процессы начинаются в трубах, если по ним не качают нефть (выпадение осадка, кристаллизация и пр). Добавлю, что не всегда потом можно будет возобновить добычу.

Во-вторых, непонятно где взять людей. Множество работяг соблазнились фронтовыми выплатами и ушли на войну. Потом им нужно платить гробовые или всю жизнь заниматься их лечением. Серьезные специалисты не хотят рисковать своей жизнью под атаками дронов и увольняются. А что делать с людьми во время простоя НПЗ? Увольнять? Платить им зарплату?

В-третьих, это ведь только начало. Невероятно сложно построить промышленность, массово производящую дроны. Но потом она начинает работать и все время набирает обороты. Огромная территория России в этот момент становится не плюсом, а минусом. Ее невозможно прикрыть системами ПВО, которых не хватает даже для фронта. Ракеты для ПВО стоят безумных денег и никакая система физически не может остановить атаку сотен дронов.

А в-четвертых, работающие НПЗ в европейской части России могут скоро просто закончиться. И тогда тысячи и тысячи украинских дронов будут искать себе другие цели. Электростанции, аэродромы, заводы, аэропорты… Произойдет массовая деиндустриализация России. И не будет больше разговоров экономистов о том, что Россия якобы сможет вести войну бесконечно. Техника заканчивается, деньги заканчиваются, люди заканчиваются. Путин будет на коленях умолять о мире.

Дмитрий Чернышев, Facebook

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов