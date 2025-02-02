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До +2°С ожидается в Беларуси в понедельник

  • 2.02.2025, 23:03
До +2°С ожидается в Беларуси в понедельник

Будет облачно с прояснениями.

Гололедица и кратковременный снег прогнозируются в Беларуси 3 февраля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Кратковременный снег, мокрый снег пройдут во многих районах. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха минимальная ночью составит 1-5 мороза, максимальная днем — от минус 2 до плюс 2 градусов.

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