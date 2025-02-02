В Грузии возобновились антиправительственные акции протеста 2.02.2025, 23:15

Произошли столкновения с полицией.

В Тбилиси в воскресенье, 2 февраля, продолжаются антиправительственные акции протеста. Правоохранители задержали более 10 митингующих, есть пострадавшие. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Как отмечается в материале, полиция задержала нескольких демонстрантов возле торгового центра Tbilisi Mall. По данным различных медиа, среди задержанных есть активист Дмитрий Бидзинашвили. Кроме этого, были задержаны члены Коалиции за перемены Ника Мелия и Тенго Тевзадзе, а также бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, пишет «Эхо Кавказа».

В материале также сказано, что пострадал оператор ТВ Пирвели, который снимал столкновения между правоохранителями и протестующими.

Акция протеста проходит возле торгового центра Tbilisi Mall. Заявленная локация акции — участок автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе на окраине Тбилиси. Он имеет международное значение. Как сообщает «Эхо Кавказа», правоохранители не дают протестующим перекрыть дорогу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com