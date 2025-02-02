В Грузии возобновились антиправительственные акции протеста
- 2.02.2025, 23:15
Произошли столкновения с полицией.
В Тбилиси в воскресенье, 2 февраля, продолжаются антиправительственные акции протеста. Правоохранители задержали более 10 митингующих, есть пострадавшие. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
Как отмечается в материале, полиция задержала нескольких демонстрантов возле торгового центра Tbilisi Mall. По данным различных медиа, среди задержанных есть активист Дмитрий Бидзинашвили. Кроме этого, были задержаны члены Коалиции за перемены Ника Мелия и Тенго Тевзадзе, а также бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, пишет «Эхо Кавказа».
В материале также сказано, что пострадал оператор ТВ Пирвели, который снимал столкновения между правоохранителями и протестующими.
Акция протеста проходит возле торгового центра Tbilisi Mall. Заявленная локация акции — участок автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе на окраине Тбилиси. Он имеет международное значение. Как сообщает «Эхо Кавказа», правоохранители не дают протестующим перекрыть дорогу.