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Трюдо призвал канадцев покупать продукты, произведенные в Канаде

  • 2.02.2025, 23:26
Трюдо призвал канадцев покупать продукты, произведенные в Канаде
Джастин Трюдо
Фото: Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

Премьер-министр Канады сделал заявление на фоне введения США пошлин.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал жителей страны покупать канадские продукты. Об этом политик написал 2 февраля в Facebook.

Трюдо написал пост на фоне введения США пошлин на товары из Канады с 1 февраля в размере 25%.

«Сейчас самое время выбирать продукты, произведенные здесь, в Канаде. Проверяйте этикетки. Давайте сделаем свой вклад. Везде, где это возможно, выбирайте Канаду», – отметил канадский премьер.

Ночью за Киевом 2 февраля Трюдо на пресс-конференции заявил, что Канада введет ответные пошлины в размере 25% на американские товары стоимостью 155 млрд канадских долларов (около $107 млрд по курсу канадского центробанка).

В то же время Трюдо отметил, что «в ближайшие дни и недели» с нетерпением ожидает разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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