Трюдо призвал канадцев покупать продукты, произведенные в Канаде
- 2.02.2025, 23:26
Премьер-министр Канады сделал заявление на фоне введения США пошлин.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал жителей страны покупать канадские продукты. Об этом политик написал 2 февраля в Facebook.
Трюдо написал пост на фоне введения США пошлин на товары из Канады с 1 февраля в размере 25%.
«Сейчас самое время выбирать продукты, произведенные здесь, в Канаде. Проверяйте этикетки. Давайте сделаем свой вклад. Везде, где это возможно, выбирайте Канаду», – отметил канадский премьер.
Ночью за Киевом 2 февраля Трюдо на пресс-конференции заявил, что Канада введет ответные пошлины в размере 25% на американские товары стоимостью 155 млрд канадских долларов (около $107 млрд по курсу канадского центробанка).
В то же время Трюдо отметил, что «в ближайшие дни и недели» с нетерпением ожидает разговора с президентом США Дональдом Трампом.