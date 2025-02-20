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Зеленский: Рассчитываю на прагматизм Америки

  • 20.02.2025, 1:14
Зеленский: Рассчитываю на прагматизм Америки
Владимир Зеленский

Президент Украины призвал партнеров выбрать мир, а не Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на фоне скандальных заявлений президента США Дональда Трампа о якобы низком рейтинге главы государства и необходимости проведения выборов.

Это первое видеообращение Зеленского с 13 февраля. Причину отсутствия видео официально не комментировали, однако известно, что президент в этот период находился в международных поездках.

Зеленский, в частности, рассказал о визите спецпредставителя Трампа Кита Келлога в Киев, а также о разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме этого, глава государства подчеркнул, что рассчитывает на «прагматизм Америки» и объединение мира ради мира.

NV публикует полный текст обращения президента Украины.

— Рассчитываю на украинское единство, на украинскую храбрость, на наши отношения с партнерами, и на единство Европы, и на прагматизм Америки — обращение Президента

Желаю здоровья, уважаемые украинцы, украинки!

Сегодня — в Украине. Были доклады военных о фронте, о Курской операции. Наши ребята держат позиции, и благодаря этому сохраняются позиции нашего государства. Сегодня много работы было с новыми заказами для нашей армии. Это наше внутреннее производство — мы прорабатываем новые контракты. И политический момент — много встреч, совещаний сегодня: командование армии, разведка, министры — для подготовки к переговорам с представителем Президента Соединенных Штатов Америки — генерал Келлог уже в Киеве. Он уже встречался с Главкомом Сырским, с нашими руководителями разведок и специальных служб, также с руководителем Офиса.

На завтра запланирована наша встреча с генералом Келлогом, и для нас очень важно, чтобы встреча и вообще работа с Америкой была конструктивной. Вместе с Америкой и Европой мир может быть надежнее, и это является нашей целью. И главное — чтобы это было не только нашей целью, а общей с партнерами. Тем более накануне уже третьей годовщины начала этой войны — войны, которую мы в Украине хотим закончить с первой же ее секунды. Я уверен, завершим, и надежным миром. И так, чтобы Россия не смогла прийти в Украину еще раз, и чтобы вернулись украинцы из российского плена, и чтобы у Украины было будущее. Это нормальное желание каждой нации.

Говорил сегодня с Генсеком НАТО Рютте. И о том, что уже произошло, и о том, что может произойти в ближайшее время. Благодарен за советы, поддержку и, конечно, ценим все, что делает для нас Генсек. Говорил с сенатором Линдси Грэмом — очень конструктивным человеком. Спасибо всем в Америке за двухпартийную поддержку. Договорились работать вместе и в дальнейшем.

Сегодня же я говорил с Президентом Макроном — Эмманюэль проинформировал меня о его новых контактах и новых договоренностях с партнерами. Очень важно подготовить надежные гарантии безопасности. Это совместная работа партнеров, и мы очень ценим активность каждого лидера.

И еще. Сейчас до сих пор продолжаются ремонтные работы в Одессе после российского удара: до сих пор без электричества более 80 тысяч человек и столько же — без тепла. Мы делаем все, чтобы восстановить нормальность, и это будет. И я благодарен всем, кто работает ради наших людей, нашей страны. И это важно, и именно на это я всегда рассчитываю. И мы стоим крепко на ногах.

Я рассчитываю на украинское единство, на нашу украинскую храбрость, на наши отношения с партнерами, и на наше единство Европы, и на прагматизм Америки — Америки, которой нужен успех так же, как и всем нам. Успех объединяет. Наше единство — это то, что лучше всего защищает наше будущее. Будущее не с Путиным, а с миром. И это для всех в мире выбор — и для сильнейших — быть с Путиным или с миром. Стоит выбрать мир. Я благодарю всех за поддержку.

Слава Украине!

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